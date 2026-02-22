ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは２１日（日本時間２２日）にエキシビションが行われた。すべてのプログラムが終了し、シングル代表の６選手のオフショットが公開された。

２２日、日本スケート連盟が公式インスタグラムが更新され「全競技、エキシビション、終了しました！最後の１日を満喫します！」と記述。男子シングル代表の鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生、女子シングル代表の坂本花織、千葉百音、中井亜美の動画と写真がアップされた。

動画では、声をそろえて「たくさんの応援ありがとうございました」とメッセージを送った。

この投稿には、「６人全員にそれぞれ熱くなるようなドラマがありました」「全員がワールド出場メンバーなので、休養して良い調整ができますように」「感動をありがとうございました」「わずかな時間だと思いますが観光したり美味しい物食べたりミラノを満喫出来ますように」「６人集合嬉しい〜！！」「涙腺が緩みました」「閉会式もみんなで参加するのかな？全力で楽しんでくださいね」「閉会式、楽しんで」などのコメントが寄せられた。