¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/22¡ÛNMB48¤Îºä²¼¿¿¿´¤¬2·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºä²¼¤Ï¡Ö±èÆ»¤ä¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ Á´Éô¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥é¥¹¥È1¥¥í¼å¤ÇÃ¦¿å¾É¾õ¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É¤ÈÆùÎ¥¤ì¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºä²¼¤Ï2005Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2022Ç¯¡¢8´üÀ¸¤È¤·¤ÆNMB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¥Á¡¼¥àÀ©ÇÑ»ß¤Î2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àB¶¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ç¤Ï4»þ´Ö9Ê¬43ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç´°Áö¡£2025Ç¯10·îÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×Æâ¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï½÷»Ò1°Ì¡¢Á´ÂÎ8°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
