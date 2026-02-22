「オーシャンＳ・Ｇ３」（２８日、中山）

１着馬に高松宮記念（３月２９日・中京、芝１２００メートル）への優先出走権が与えられる。

昨年１２月の阪神Ｃで復活を遂げたルガル。５番手からレースを運ぶと、直線で内から猛追してきたナムラクレアと馬体を並べた追い比べに。ゴール前で首の上げ下げとなったが、Ｇ１ウイナーの底力を発揮して鼻差で制した。２４年スプリンターズＳ以来の勝利で完全復活をアピール。このレースの後はドバイのアルクオーツスプリントへの参戦を予定しており、Ｖ発進を決めて中東へ向かいたい。

今季初戦を迎える前年の覇者ママコチャ。１週前追い切りは、栗東ＣＷの３頭併せで６Ｆ８５秒５−１１秒１をマークした。明けて７歳を迎えたが、まだまだ元気いっぱい。衰えは全く感じない。こちらも、この後はドバイ遠征（ドバイゴールデンシャヒーンかアルクオーツスプリント）を予定している。きっちりと結果を出して、海外遠征へ弾みをつける。

初の海外遠征となった昨年１１月のＢＣターフスプリントで６着に善戦したインビンシブルパパ。好スタートから２番手で運び、直線半ばで力尽きて失速したものの、持ち前のスピードは世界の舞台でも通用することを証明した。今回が帰国初戦となるが、１週前追い切りでは美浦Ｗの３頭併せで最先着。仕上がりは良さそうだ。

１８頭立て１６番人気の前評判をあざ笑うかのように、シルクロードＳをまんまと逃げ切ったフィオライア。果敢にハナを奪うとスローペースに落とし込み、後続の追い上げをシャットアウトしてみせた。定年が迫る西園正師に最高のプレゼントを届けたが、いよいよ今回が同厩舎から出走するラストレース。トレーナーにもう一度、重賞Ｖの美酒を味わってもらいたいところだ。

デビューから３連勝でダービーにも出走したファンダムが、新たなカテゴリーにチャレンジする。復帰戦のニューイヤーＳは３着に敗れたが、最後に脚色が鈍ったのは休み明けの分だろう。初めてのスプリント戦となるものの、能力の高さは疑いようがない。ここで結果を出せば短距離界に新星が誕生することになりそうだ。

その他にもカーバンクルＳを制した古豪ウイングレイテスト、１勝クラスから３連勝でオープン入りを決めたフリッカージャブ、京阪杯４着↓シルクロードＳ２着と重賞で好走を続けるレイピアも侮れない存在だ。