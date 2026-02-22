ばんえい競馬の「第47回チャンピオンカップ」（BG2、200メートル、7頭立て）が22日、帯広競馬11Rで行われ、1番人気のメムロボブサップ（牡10＝坂本東、父ナリタボブサップ）が1着。デビューからの通算収得賞金額が1億1801万7500円となり、キンタローが記録した1億1672万5000円を更新するばんえい競馬歴代通算収得賞金の最高額となった。

また重賞勝利数は26勝となり、オレノココロの25勝をするばんえい競馬重賞最多勝利数を記録した。

▼坂本東一師 ずっと春から我慢してレースを絞ってきたので、この我慢が勝利のカギだったと思います。ゲートが開いた時に馬が行く気満々に感じたので安心してレースを見ていました。去年のばんえい記念の悔しさがあったので阿部騎手も真剣に臨んだと思います。重賞の勝利数については凄い記録を残してくれたと思っています。昔は勝っても勝っても賞金額の更新はできないものだと思っていましたが、賞金が上がったこともあり到達できました。記録をつくってくれたメムロボブサップに感謝です。

▼阿部武臣 ホッとしています。少し調子に不安があったので、前週の出走を見送ってこのレースに焦点を絞って調教してきました。レース間隔が空いた割には手ごたえが凄く良かったので、障害さえ上げれば歩いてくれると思っていました。障害のかかりは絶好調でした。記録達成については馬を褒めてあげたいと思います。大一番のばんえい記念に向けて頑張りますので、応援よろしくお願いします。