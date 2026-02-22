[2.22 Balcom BMW CUP 広島県高校選抜U-17 0-3 U-17日本代表 広島一球]U-17日本代表が5連覇! 「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」は22日、第2節を行い、U-17日本代表は広島県高校選抜U-17と対戦。左WB エゼモクェ・チメヅェ海 (C大阪U-18)の先制点と交代出場FW立野京弥(昌平高)の2得点によって3-0で勝利した。U-17代表は唯一の2連勝で、2分の2位・広島ユースと勝ち点4差。1試合を残して優勝を決めている。

U17アジアカップへ向かうU-17日本代表の先発メンバー

広島県高校選抜U-17はアグレッシブな戦いを見せた

広島県高校選抜はDF礒合宇宙(瀬戸内高/右)中心に堅い守りを見せた

前半19分、U-17日本代表MF里見汰福(神戸U-18)が左足シュートを放つが、相手DFのスーパークリアに阻まれた

U-17日本代表MF和田武士はU-17W杯経験者。中盤の攻防で優位に

後半2分、U-17日本代表は左WBエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)が先制ヘッド

相手の堅い守りをこじ開けた

後半32分、U-17日本代表MF立野京弥(昌平高)が右足シュートを決めて2-0

今大会初ゴールに笑顔

広島県高校選抜はFW千葉正義(英数学館高)のヘッドなどで反撃

後半40+4分、U-17日本代表MF立野京弥(昌平高)が右足シュートを決めて3-0

見事な連係からゴール

2連勝のU-17日本代表は1試合を残して優勝決定

U-17代表は1-0で勝利したU-17タジキスタン代表戦(20日)から先発9人をチェンジ。3-4-2-1システムのGKは木田蓮人(鹿島ノルテジュニアユース)でDFは右から川井浬(金沢U-18)、倉橋幸暉(鹿島ユース)、竹内悠三(名古屋U-15)の3バック。中盤はゲーム主将の藤本祥輝(G大阪ユース)と和田武士(浦和)のダブルボランチで、右WB今村涼弥(横浜FMユース)、左WBエゼモクェ、インサイドハーフが舘美駿(修徳高)と里見汰福(神戸U-18)、1トップを齋藤が務めた。一方、広島県選抜は全て高校2年生。前日21日の広島ユース戦を0-0で引き分けている。3-4-2-1システムのGKは南谷春翔(市立沼田高)、DFは右から礒合宇宙(瀬戸内高)、保手濱慶次(瀬戸内高)、井上礼治(瀬戸内高)の3バック。中盤は宇野陽向(広島皆実高)とキャプテンマークを巻いた池田在(瀬戸内高)のダブルボランチで右WB沖根光(広島翔洋高)、左WB酒井颯良(市立沼田高)、インサイドハーフが川崎敦史(瀬戸内高)と田川英知(瀬戸内高)、最前線にFW大西崇翔(瀬戸内高)が入った。U-17代表の小野信義監督は「1試合目勝ち点3取れて、仮想アジアカップで、2戦目で勝ち点3を取って、“予選突破を決めようよ”、みたいな感じでやってきた」という。だが、試合開始直後にアクシデント。ファーストプレーで川井が相手選手と激しく交錯してピッチに倒れ込み、大事を取ってそのまま交代となった。DF熊田佳斗(大宮)を加えたU-17代表だが、広島県選抜に苦戦を強いられた。広島県選抜は引いて守ってではなく、前からアグレッシブな戦い。ボールを保持されて押し込まれてもしっかりと中を閉じて、DF保手濱中心の3バックが相手の攻撃を跳ね返していく。中でも、礒合が1対1の守備で抜群の強さを発揮。攻撃面では、中盤で宇野がボールを落ち着かせて相手の背後を狙おうとする。U-17代表は中盤で藤本が高い守備力を発揮。熊田、倉橋、竹内の3バックも個の力で相手の攻撃を封じ込んでいた。そして、ボールを保持し、竹内の縦パスなどでスピードアップ。18分には相手のクリアを拾った和田が縦パスを差し込み、齋藤が左足を振り抜く。19分にも倉橋が齋藤へグラウンダーの縦パスを通し、藤本が左へ展開。エゼモクェの左クロスはDFにカットされたが、すぐに里見が奪い返して左足を振り抜く。ボールはGKの横を抜けたが、広島県選抜DF酒井がスーパークリア。U-17代表は29分にも藤本の縦パスから齋藤が切り替えして左足を振り抜く。GKが弾いてこぼれたボールをエゼモクェが押し込むも、オフサイドの判定で先制することができなかった。U-17代表は34分にも右サイドで里見と今村がワンツー。今村の仕掛けからこぼれ球を里見が右足で狙う。U-17代表は前から相手に制限を掛ける。40+1分には里見のインターセプトから舘美が繋ぎ、齋藤がDFを外して右足シュート。また、40+4分にも舘美が齋藤とのワンツーでPAへ抜け出すも左足シュートはGK南谷に止められてしまう。U-17代表はU-17ワールドカップ経験者の和田らが相手のプレッシャーをいなしてボールを動かしたものの、前半は0-0で終了。ハーフタイムに小野監督は中央を閉めてくる相手に対し、「外から行った時に、全体の距離感が遠くなっていた。ブロック内に入っていく時に、もうちょっと距離感近くやらないと、っていう話は前線の選手たちに話しました」。すると、後半開始直後にU-17代表が先制した。藤本が左サイドでFKを獲得し、里見が右足で中央へ入れる。これをエゼモクェが高打点のヘッドで右隅に流し込んだ。待望の先制点。対する広島県選抜は後半開始から酒井と沖根を切り札のFW千葉正義(英数学館高)とDF井上颯人(広島国際学院高)へ交代し、礒合を右WBに押し出してゴールを目指した。広島県選抜は相手のインサイドハーフにマンマークをつけ、セカンドボールの攻防で健闘。6分には川崎の右への展開から礒合が折り返し、池田が右足を振り抜いたが、U-17代表DF竹内がブロックする。U-17代表は10分に倉橋と舘美、今村に代えてDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、右WB橋本凜来(FC東京U-18)、MF北原槙(FC東京)へ交代。和田の右足ミドルや橋本のクロスを齋藤が頭で狙うなど追加点を目指す。27分には和田、齋藤をMF岩土そら(鹿島ユース)と立野へ交代。32分には相手の小さなクリアを岩土がダイレクトで左へはたく。そして、北原が連続の切り返しから右足シュート。GKが弾いたボールに里見が競り勝ち、後方へ落とす。最後は立野が右足で右隅に沈め、2-0とした。広島県選抜は33分にMF熊澤輝心(広島皆実高)とMF高原佳明(修道高)、36分にはDF道林爽太(広島皆実高)を投入。田川がPAへ切れ込む動きを見せたほか、40+2分には左FKの流れから、力強い動きを見せていた千葉が頭で押し込もうとする。だが、U-17代表はブロック。藤本が再三インターセプトを見せたほか、3バックも安定して被シュート1と、GK木田の守るゴールに決定打を打たさなかった。37分に竹内と左WB木村風斗(川崎F U-18)を交代。迎えた40+4分、セカンドボールを回収した橋本のパスから北原、星と繋ぎ、最後は立野が右足シュートを決めて3-0で試合を終えた。代表常連組を中心にトレーニングやミーティングで取り組んできた攻撃が体現できていた部分もあった。だが、より全体でスムーズに改善していくことが必要。また、里見は「後半ちょっと相手に手こずったり、セカンド回収とか相手の方が上回っていた部分があった。それじゃアジアとか優勝できないと思うんで、ワールドカップ優勝するにはもっとやっていかないといけない」。強度の高かったタジキスタン戦同様、難しい展開の試合で失点せずに2連勝を飾ったが、目標はU17アジアカップ、U-17ワールドカップでの優勝。23日の最終節・広島ユース戦でより内容も向上させて全勝でBalcom BMW CUPを終える。(取材・文 吉田太郎)