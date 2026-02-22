前節失点に絡むプレーも…ボルシアMG指揮官は高井幸大を評価「フランクフルト戦のミスを上手く乗り越えた」
ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は22日に行うフライブルク戦に向けた記者会見で、前節失点に繋がるミスをしたDF高井幸大への期待を口にした。『ビルト』が伝えている。
高井はフランクフルトと対戦した前節、強烈なシュートや敵陣ペナルティエリア内でのルーレットを披露してゴールを脅かすプレーを見せた。しかし2点ビハインドの後半30分に相手GKのロングフィードを後逸。FWアンスガー・クナウフに決定的な追加点を許して0-3の敗戦を喫した。
3試合ぶりの起用に勝利で応えられなかった高井だが、指揮官は次戦を前に「そのミスとその後の1プレーを除くと本当に良い試合を送っていたことを言っておかなければいけない」と評価。さらに「今週のトレーニングは非常に良かった。フランクフルト戦のミスを上手く乗り越えた」とも語り、高井の試合後の取り組みも称えた。
今節は主軸DFケビン・ディクスが出場停止から復帰するため、高井はベンチスタートになることが濃厚だという。ただポランスキ監督は「また(フランクフルト戦と)同じパフォーマンスを、ただしミスはないものを期待している」と語り、高井への信頼を強調した。
