プロ入り後初の「古巣対決」で心に沁みた温かい拍手とエール。仙台の新9番・FW宮崎鴻が見据える「ベガルタのエース」への一本道

プロ入り後初の「古巣対決」で心に沁みた温かい拍手とエール。仙台の新9番・FW宮崎鴻が見据える「ベガルタのエース」への一本道