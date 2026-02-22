大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第6節と第9節の未消化分の試合2カードが21日（土）と22日（日）に行われた。

前節を終えて12勝14敗で5位の広島サンダーズは、7勝19敗で9位のヴォレアス北海道とアウェーで対戦した。GAME1ではメルト・タンメアルが25本中21本を決めて決定率84％という脅威の数字を残したヴォレアスがストレートで勝利。GAME2でもヴォレアスの勢いは止まらず、タンメアルやティモ・タンメマーにトスを集め、ホームゲーム2試合ともにストレート勝利を収めた。

ここまで12勝14敗で6位の東京グレートベアーズは、9勝17敗で7位につけている東レアローズ静岡が激突した。GAME1では東京GBの川野琢磨が途中出場し、SVリーグデビューを飾った。また、バルトシュ・クレクやルチアーノ・ヴィセンティンの決定力のあるスパイクや、大竹壱青のブロックもあり東京GBが勝利をした。GAME2では、28本中16本を決めて決定率57.1%のという数字を残したクレクの活躍もあり、東京GBがホームゲームで2連勝を収めた。

次の第15節は28日（土）と3月1日（日）にWD名古屋 vs VC長野、サントリー vs ヴォレアス、東京GB vs 大阪B、東レ静岡 vs 日鉄堺BZ、広島TH vs STINGS愛知の全5カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第6節、第9節 GAME1結果



ヴォレアス北海道 3-0 広島サンダーズ

（25-23、25-23、25-17）



東京グレートベアーズ 3-1 東レアローズ静岡

（29-31、25-16、25-20、26-24）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第6節、第9節 GAME2結果



ヴォレアス北海道 3-0 広島サンダーズ

（25-23、25-23、26-24）

東京グレートベアーズ 3-0 東レアローズ静岡

（25-22、25-16、25-21）