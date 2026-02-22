◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキークロスカントリー 女子50kmクラシカル(大会17日目/現地22日)

スキークロスカントリー女子50kmクラシカルが22日に行われ、日本勢で唯一の出場となった土屋正恵選手は2時間34分23秒9の23位で戦いを終えました。

フィニッシュ後選手が続々と倒れる過酷な競技で、懸命に雪山を走る土屋選手は、キツそうな表情をみせながらもフィニッシュ。レース後は、「想像通りの過酷さで本当に、昨日までは走りきれるか不安でいっぱいだったんですけれど、やるしかないって気持ちを奮い立たせて、しっかりとゴールできて満足しています」と晴れやかに語りました。

2大会連続出場の29歳は、今大会、女子10kmフリーで26位、女子10km+10kmスキーアスロンで35位。この3種目が日本選手団にとって最後の種目でした。

戦いを終えて、「本当にこの舞台に立つこと私一人の力じゃなかったので、すごく誇りに思うし、今終わってしまったら、すごく楽しかったなって思います」と声をふるわせつつ、最後は笑顔で「応援、ありがとうございました」と感謝の言葉を口にしました。

なお優勝したスウェーデンのエバ・アンダーション選手は、2時間16分28秒2で2位以下に2分以上の差をつけて圧倒。今大会3つの銀メダルをとっていましたが、最も過酷な50キロで金メダル獲得です。