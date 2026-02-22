ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）は、フィナーレで恒例のセルフィーを撮影。その際に“センター”にいた人物の振る舞いが称賛を呼んでいる。

左手でピースをしながら笑顔で写る坂本。その後方には、エキシビションに登場したスケーターたちがしっかりとフレームに収まり、全員が良い表情をカメラに向けている。国際スケート連盟（ISU）公式インスタグラムが公開した写真は、坂本が撮影したクオリティの高いセルフィー。フィギュア界では恒例となっている光景だ。

その“センター”的なポジションにいたのがイリア・マリニン（米国）だ。隣にはアンバー・グレン（米国）。逆サイドには中井亜美がいた。

ややヒザを折り曲げて、174センチの身体をかがめている。その後ろには鍵山優真や佐藤駿ら比較的身長の低い日本勢の姿があった。この光景にX上のファンから注目が集まった。

「お約束の坂本選手の自撮り マリニン、ちゃっかりセンターw」

「後ろの人きにかけてしゃがむ 偉いなー気遣いできる人」

「マリニンくん、中井亜美ちゃん、鍵山くんの3人がかわいくないですか？」

「この集合写真撮る時マリニンが後ろのニッポンボーイズのために屈んであげたのをわたしゃ見逃さなかったよ」

マリニンは団体戦で米国の金メダル獲得に貢献。個人戦では8位だった。



