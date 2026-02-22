連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第14回

高木美帆の思いは届かなかった。こだわり続けたスピードスケート女子1500メートル、前半は完ぺきだった。「攻める」姿勢で積極的なレースを展開したが、ラスト1周で失速して6位。目指し続けてきた金メダルには手が届かず、過去2大会銀メダルで乗った表彰台に立つこともできなかった。ここまでの道のりを知れば、こちらこそ「言葉にするのは難しい」と思った。

「実力不足です」と涙したが、今大会も500メートル、1000メートルと個人2種目で銅メダル、中心として引っ張ってきたチームパシュートは決勝進出こそ逃したが表彰台では笑顔もみせた。

ここまで、本当に長かった。思い出すのは10年バンクーバー五輪の壮行会。中学サッカー部のFWとして活躍し、北海道のU-15ナショナルトレセン合宿にも参加していた15歳の高木に、IOC委員で日本サッカー協会会長だった岡野俊一郎氏が「TAKAGI」と背番号「10」が入ったなでしこジャパンのユニホームをプレゼントした。

女子W杯で日本代表が優勝する1年半前。17年に亡くなった岡野さんも元気で「高木さんのような人が残ってくれるように、女子サッカーも頑張らないと」と話していた。14年ソチ大会は出場がかなわなかったが、18年平昌大会から積み重ねたメダルは10個。もちろん、冬季大会では最多、夏季大会を含めても女子では最多の数になる。

前日のフィギュアスケート女子シングルで2個のメダルを手にし、日本の冬季五輪総メダル数は金22、銀36、銅42で合計100個の大台に達した。1956年コルティナ・ダンペッツォ大会でアルペンスキー男子回転の猪谷千春が銀メダルを手にしてから70年、コツコツと積み上げた100個だが、そのうち10分の1は高木が稼いだことになる。

100個のメダルを競技別にみると、最も多いのはスピードスケートで29個（金5、銀10、銅14）。ここ3大会は高木ら女子の活躍が光るが、もともと得意種目は男子短距離だった。特に500メートルは表彰台の常連。小回りがきく小柄な体格がよかったのか、世界屈指と言われるカーブワークでメダルを量産してきた。

個人種目の入賞者3人は14年ソチ大会に並ぶワーストタイの数字

始まりは1984年サラエボ大会、大雪の悪天候（当時は屋外リンク）の中、北沢欣浩が銀メダルを獲得した。88年カルガリー大会では黒岩彰が銅、92年アルベールビル大会では黒岩敏幸と井上純一が銀と銅を手にした。98年長野大会で清水宏保が金メダルに輝くなど2002年ソルトレークシティまで6大会連続で6人が表彰台に立った。

もっとも、近年はかつてほどの勢いがなくなった。10年バンクーバー大会で長島圭一郎が銀、22年北京大会で森重航が銅メダルを獲得したが、今大会は新濱立也の6位が最高。日本選手団の旗手を務めた森重は10位に終わった。スケート靴の進化と各国の技術力向上などもあって、日本の優位性は過去のものになった。

男子短距離だけではなく、今大会のスピードスケート陣は元気がなかった。チームパシュートを除く個人種目の入賞者は高木と新濱、女子1000メートル7位の山田梨央の3人だけ。入賞が6位から8位までに変わった1988年大会以降では、メダル0で「惨敗」と言われた14年ソチ大会に並ぶワーストタイの数字だ。

大会前、日本スケート連盟は今大会の目標を「複数の金を含むメダル5個」に設定したが、実際は銅メダル3個。13を目標にしていた入賞数も、個人3種目で入賞を果たした高木と男女のチームパシュートを含めても7に終わった。高木の活躍に救われたとはいえ、日本スケート界にとっては厳しい結果だ。

14年ソチ大会後、有望選手を集めて通年活動するナショナルチームが結成された。所属の枠を超えた集中強化は、18年平昌、22年北京大会の好結果につながった。北京大会後には高木をはじめ有力選手が次々と離脱してナショナルチームは規模を縮小。それぞれが個別強化で大会に臨んだが、思うような結果は出せなかった。4年後に向けて、強化体制の見直しも必要になりそうだ。

スノーボードが新たな「冬のお家芸」になり、フィギュアスケートやスキージャンプも世代間のバトンタッチが見られるなど感動的だった。そんな中、長年日本の「冬」を引っ張ったスピードスケートで印象に残ったのは、高木の笑顔と涙だけ。もちろん、メダルだけがすべてではないが、もっと多くの選手の笑顔が見たいと思う。

ヒリヒリするようなスタートの緊張感、高速でカーブに突っ込むときの高揚感、スピードスケート500メートルは夏季大会でいえば陸上100メートルだ。採点競技が多い冬季大会の中で、日本がタイムだけで頂点に立てる数少ない競技。だからこそ、再び世界を席巻する日本短距離陣の活躍が見たい。4年後はすぐに来る。



