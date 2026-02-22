『豊臣兄弟！』蜂須賀正勝役に高橋努「“野蛮な人がいるな”くらいの印象でもいいので覚えていただけたら」

『豊臣兄弟！』蜂須賀正勝役に高橋努「“野蛮な人がいるな”くらいの印象でもいいので覚えていただけたら」