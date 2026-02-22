『豊臣兄弟！』蜂須賀正勝役に高橋努「“野蛮な人がいるな”くらいの印象でもいいので覚えていただけたら」
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で蜂須賀正勝を演じる高橋努のオフィシャルコメントが到着。「視聴者の皆さんには、蜂須賀については『野蛮な人がいるな』くらいの印象でもいいので、まずは覚えていただけたら光栄です。僕は、豊臣兄弟の2人を全面的に信頼しているので、彼らをしっかり支えつつ、ときにはスパイス的な役割も果たせたらうれしい」と話している。
【写真】『豊臣兄弟！』第6回より場面写真
大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
高橋演じる蜂須賀正勝は、木曽川での運送に携わる土豪・川並衆の筆頭。美濃の要地・墨俣にとりでの築城を命じられた豊臣兄弟から、協力を求められる。
高橋は自ら演じる役どころについて、「蜂須賀正勝を演じることになり、どこか自分に通じる“泥臭さ”を持った人物だなと思いました。川並衆を引っ張る統率力や勢いのよさもあって、魅力的ですよね。実は、祖父に言われて『男の中の男』を目指しているんですけど（笑）、蜂須賀はまさにそんな武将だと思います」と評価した。
その上で、演じるにあたり、「ただ、その中に少しおちゃめな面も入れたいと思っています。何事も一生懸命だけれど少し間違ってしまうような、かわいげのある部分も出していけたらなと。これから登場する竹中半兵衛（菅田将暉）とは、真逆のタイプなんです。ボケとツッコミみたいに、対になっている感覚があります」と語る。
豊臣兄弟については、「僕は『人との出会いも才能のひとつ』だと思っているので、小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）に誘われたのも、蜂須賀の才能だと思います。演じる太賀さんと池松さんは、おふたりとも本当に笑顔がすてきなのですが、第7回（2月22日放送）で、蜂須賀が豊臣兄弟に力を貸す決断をしたとき、あのにこやかな笑顔に、いつのまにか口説かれていた感覚がありました。彼らの人の良さや周囲を引き込む力が丁寧に描かれた回だったと思います」と振り返った。
兄弟を演じる仲野と池松については。「太賀さんと池松さんは優しくて、仕事熱心で、努力家でもあって。すべてを兼ね備えた、とてもすばらしい俳優です」と絶賛した。
今後の見どころについては、「ワクワクしながら脚本を読み進めていたのですが、そのワクワクをさらに超えてくる展開で、すごく刺激的です」とアピール。
さらに「これまで出演した時代劇とは、まったく違う脚本でもあります。脚本家の八津（弘幸）さんのセンスで、少し砕けたセリフが随所に散りばめられていて、それがとても言いやすく、演じやすいんですよね。“時代劇あるある”なのですが、言葉づかいや所作を大切にしている分、アドリブを入れるのがなかなか難しいことがあります。でも今作はアドリブが自然と出てくるシーンも多いですね。特に豊臣兄弟や竹中半兵衛との場面では、カットがかかるまでずっとしゃべっていられるほどです（笑）」と明かした。
最後に、「視聴者の皆さんには、蜂須賀については『野蛮な人がいるな』くらいの印象でもいいので、まずは覚えていただけたら光栄です。僕は、豊臣兄弟の2人を全面的に信頼しているので、彼らをしっかり支えつつ、ときにはスパイス的な役割も果たせたらうれしいなと。そして今後、蜂須賀も立場が上がっていくので、衣装の変化などもぜひ楽しんでいただけたらと思います」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
