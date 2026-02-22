「5年前と同じ髪型」は卒業！！【40・50代】にドンピシャ♡「上品ウルフボブ」

これまでの髪型を卒業して、今の自分にしっくりくるスタイルに更新したい……。そんな40・50代におすすめしたいのは「上品ウルフボブ」です。軽やかな髪の動きや首元のくびれによって、若々しさと大人の落ち着きを両立できるのが魅力。やりすぎ感なく印象をアップデートしたい大人女性にドンピシャと言えそうな、ウルフボブをピックアップします。

控えめなレイヤーでまとまりやすく

控えめなレイヤーカットで、まとまり感が演出されたウルフボブ。扱いやすく、髪の広がりが気になる人にもおすすめです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「癖が強い方には巻ける縮毛矯正との組み合わせもオススメです」とコメント。髪のうねりやクセが気になる大人世代にぴったりです。

ハイライトをプラスして若々しい印象に

こちらは、ハイライトによって軽やかさが強調されたウルフボブ。ハイライトで髪に光を取り込み、立体感を出すことで髪の動きを引き立てています。細かなハイライトを入れることで、白髪を自然にぼかしてくれるところも嬉しいポイント。ぐっと若々しい印象になりそうです。

初めてウルフに挑戦するならコレ

ヘアスタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」と紹介しているヘアスタイル。顔まわりのレイヤーがフェイスラインを自然にカバーし、小顔効果も期待できそう。控えめなレイヤーカットが上品で、やりすぎ感はないのに洗練された印象に見せられるはず。

ウルフボブで気分も軽やかに

こちらは、ヘアスタイリストの@nico_saki.0420さんが「かなり軽めなスタイルに」とコメントしているウルフボブ。ぱつっとボブをベースに程よくレイヤーを入れて、軽やかさを演出しています。すっきりとした襟足が全身をバランスよく見せてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kaito_litze.osaka様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri