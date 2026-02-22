第１００回中山記念・Ｇ２は３月１日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ここまで重賞４勝の実績を誇るレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が中心。２走前の毎日王冠は好位からきっちりと抜け出す快勝で約１年ぶりの復活星を手にした。前走のマイルチャンピオンシップは手応え良く運んでいたものの、最後は伸び負けた格好なだけに距離が短かった印象を受けた。得意の１８００メートルに戻り、重賞２勝を挙げる中山コースで反撃に出る。

２４年の２冠牝馬に輝いたチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）も力は互角。秋華賞以降は勝ち星から遠ざかっているが、３走前のしらさぎステークスでは２着と復調を示す内容。前走は先行勢が上位を独占し、流れが向かなかっただけに度外視できる。ポテンシャルをフルに発揮できれば主役を張れる一頭だ。

昨年の２着馬エコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）も侮れない存在になる。先行力が持ち味なだけに開幕週の芝は絶好。スムーズなら残り目がある。

強い４歳世代カラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）も注目の一頭。前走の中山金杯は着差以上に強い内容。ここを勝って完全復活を遂げれば今後の展望が大きく開ける。