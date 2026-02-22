歌手の高橋洋子が２２日、神奈川・横浜アリーナで大ヒットアニメシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」の３０周年記念フェスイベントに出席し、ライブを行った。

この日は「エヴァンゲリオン」に関わる１２曲を歌唱。「皆さまがいてくださったからのエヴァ３０周年。愛とサポートによって私たちは支えられています」と感謝。海外のファンに向けても流ちょうな英語で思いを伝えた。

高橋にとって横浜アリーナは思い出の地。「松任谷由実のバックコーラスをさせてもらった。（当時は）ビッグスターの後ろにいたのに、今日は前に立ってソロコンサートをするのは不思議な感じもする」と回想。高橋は今年でデビュー３５周年。デビュー当時や「エヴァンゲリオン」の放送開始当初を知らない若いファンも多く「困ったわね」と驚きながらも「夢を見るのはただだから夢を見て、たくさん楽しんで。歳をとるのは楽しいよと伝えたい」と笑顔で呼びかけた。

最後は「これやらないと２ｃｈとかに書くんでしょ？お母さん知ってるんだから」といたずらっぽく笑いながら、１９９５年にテレビ東京系で放送されたアニメの主題歌「残酷な天使のテーゼ」で締めた。