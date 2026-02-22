＜陸上：大阪マラソン＞◇22日◇大阪府庁前−大阪城公園前（42・195キロ）

NMB48板垣心和（20）、中川朋香（20）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」を完走した。

5時間13分34秒で走った板垣は「フルマラソン初挑戦ということで、緊張やドキドキもありましたが、応援してくださったみなさんやボランティアのみなさん、一緒にゴールを目指すランナーのみなさん、伴走してくださったかどちゃんさん、マラソンにチャレンジしたNMB48のメンバーのおかげで完走することができました」とにっこり。「完走した後の達成感がすごいです。家族も『お疲れさま』とメールをくれて、メンバーも『かっこいいよ』と言ってくれました。自分にとって大きな自信になりましたし、少しでもNMB48に興味を持ってくださる方がいてくれればうれしいです」と充実感をにじませた。

4時間55分44秒の中川も「大阪マラソン2026ありがとうございました。無事に完走することができました。初めての挑戦で不安とかもありましたが、たくさんの方の応援と一緒に頑張って走っているランナーさんを見て楽しんで走り切ることができました。これからもいろんな挑戦して頑張ります」と喜んだ。

一方、昨年は完走した“NMBのスポーツ番長”こと坂下真心（20）はゴールを目前にし無念のリタイアとなった。