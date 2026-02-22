「建国顔」だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「桐谷健太」を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『建国顔』だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介。
建国顔は、骨格がはっきりし、意志の強さを感じる整った顔立ちを指します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、桐谷健太さんでした。
1980年生まれの桐谷さんは、2025年のドラマ『いつか、ヒーロー』（テレビ朝日系）で主演に抜てき。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』などにも出演を果たし、auのCM「三太郎」シリーズの浦島太郎役としても知られています。骨格がはっきりとした顔立ちで、強い意志を感じるまなざしが特徴的です。
アンケート回答では、「目が大きめで立体的な顔をしている」（60代女性／大阪府）、「キリッとした顔立ちとはっきりした骨格をしていると思う」（20代女性／岡山県）、「顎のラインの骨格がしっかりしていて目元の彫りが深く意思を感じる顔の作りだと思います」（50代男性／埼玉県）、「目鼻立ちがはっきりしていて一番意思を感じる」（30代男性／沖縄県）といったコメントが寄せられました。
1位は、鈴木亮平さんでした。
1983年生まれの鈴木さんは、映画化にもなっている人気ドラマ『TOKYO MER』（TBS系）シリーズで主演の喜多見幸太役を熱演。2026年1月からの新ドラマ『リブート』（TBS系）で一人二役に挑戦しています。ストイックな役作りでも知られており、鍛え抜かれた筋肉質な体型が特徴。骨格が整った顔立ちで、男らしい風格と存在感があります。
回答者からは、「目元のシュッとした感じと、ガッチリしているけどマッチョには見えないスッキリした体型からそう思いました」（40代女性／東京都）、「骨格がはっきりしており、眉や輪郭、体格から強い意志と安定感を感じさせる顔立ちだと思う。役作りのために体型や雰囲気を大きく変えるストイックさも含め、『国をつくる』『時代を切り開く』ような力強さを視覚的に表現できる俳優だと感じるため」（20代女性／大阪府）、「目鼻立ちがしっかりしていてイケメン」（50代男性／徳島県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
