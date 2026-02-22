「ずっと色っぽい」長谷川京子、美脚と抜群のスタイル際立つオフショットを披露！ 「健康的でお綺麗」
俳優の長谷川京子さんは2月22日、自身のInstagramを更新。美脚と抜群のスタイルが際立つオフショットを披露しました。
【写真】長谷川京子、黒タイツの美脚を披露！
この投稿にコメントでは「健康的でとてもお綺麗です」「すごく素敵です」「美しい」「ずっと色っぽいね」「髪型も素敵」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】長谷川京子、黒タイツの美脚を披露！
「ずっと色っぽいね」「美しい」長谷川さんは「よく晴れた日曜日 次のEssbyの撮影中です。順調です」とつづり、2枚の写真を投稿。撮影の合間のオフショットで、白い半袖Tシャツと黒い超ミニ丈スカートに黒タイツ姿で、抜群のスタイルが際立っています。
「ハリウッド女優みたい」前日の投稿では、21、22日開催の「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner -今を生きる女性のそばに-」特別展示イベントでの高級車・ベントレーとのショットを公開している長谷川さん。ミニ丈スカートのスーツ姿で高級車に負けない気品のある姿を披露しています。ファンからは「京子さんとベントレーカッコいいです」「高級車に美女は似合いますね」「ベントレーとツーショット！ 似合う〜」「ハリウッド女優みたい」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)