お土産が充実していると思う「広島県の道の駅」ランキング！ 2位「世羅」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女211人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「広島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「世羅ブレンドコーヒー豆」（50代男性／岡山県）、「松キノコと呼ばれているマツタケそっくりでとてもリーズナブルなキノコを販売している」（50代女性／群馬県）、「世羅は地元産の新鮮な野菜や果物加工品が豊富で季節ごとの特産品が揃っています。観光の途中で立ち寄りやすくお土産を選ぶ楽しみがあります」（40代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元農家が作った新鮮な野菜や花、鶏卵などが並ぶ野菜市が人気で、お米やつくだ煮などの加工品、その他のお土産品も豊富に取り揃えられている」（60代女性／愛知県）、「名物がだいたい揃っている」（30代男性／山口県）、「尾道ラーメン、はっさくゼリー、瀬戸田産レモンを使ったお菓子、柑橘類・果物、地元の野菜・加工品など」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：世羅（世羅町）／23票花と果実のまち・世羅ならではの農産物や加工品が並び、四季折々の特産品を求める観光客でにぎわう道の駅。地元ワインや果物スイーツも豊富で、家族連れからドライブ客まで幅広く支持されています。
1位：クロスロードみつぎ（尾道市）／28票尾道市御調町に位置し、山海の幸が一堂に集まる人気スポット。特産の柑橘やお菓子、海産物加工品などが充実しており、観光や帰省の際のお土産探しに最適です。
