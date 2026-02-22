NMB48の板垣心和（20）、中川朋香（20）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。板垣は5時間13分34秒、中川は5時間14分24秒で完走した。（いずれもネットタイム）

板垣はフルマラソン初挑戦。「緊張やドキドキもありましたが、応援してくださったみなさんや、ボランティアのみなさん、一緒にゴールを目指すランナーのみなさん、伴走してくださったかどちゃんさん、マラソンにチャレンジしたNMB48のメンバーのおかげで完走することができました」と感謝。さらに「完走したあとの達成感が凄いです。家族もお疲れ様とメールをくれて、メンバーもかっこいいよと言ってくれました！自分にとって大きな自信になりましたし、少しでもNMB48に興味を持ってくださる方が居てくれれば嬉しいです」と目を細めた。

中川は「無事に完走することができました。初めての挑戦で不安とかもありましたが、たくさんの方の応援と一緒に頑張って走っているランナーさんを見て楽しんで走り切ることができました。これからもいろんな挑戦して頑張ります」と満足げに語った。