「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎、侍ジャパン１３−３ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンが今年初の対外試合で大勝。４番に入った阪神の佐藤輝明内野手がいきなり３安打５打点の活躍を見せた中、背中で踊ったのは「ＳＡＴＯ」の文字。侍ジャパンでも、阪神と同じ背ネームで戦っている。

例えば今回の侍ジャパンのメンバーを見ると、日本ハムの伊藤大海の背ネームは「ＩＴＯＨ」となっている。佐藤輝も「ＳＡＴＯＨ」と表記されても間違いではない。ただ、佐藤輝は大学時代に日本代表に選出された時も「ＳＡＴＯ」だった。「そこはこだわっているところなんで」と、話していたこともあったという。

そこに関して、佐藤輝の父・博信さんは、阪神入団直後にこう話していた。

「パスポートの名前を選択する時に、僕は英語表記の『ＳＡＴＯ』で記入していまして。結婚してからも妻も同じ考えを持っていましたから『ＳＡＴＯ』で統一してきました。それをテル（佐藤輝）も受け継いでいるんだと思います」

佐藤家として受け継がれてきた「ＳＡＴＯ」の文字。このこだわりを背負い、侍ジャパンの一員として大会連覇を目指していく。