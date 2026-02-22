声優の小野大輔が２２日、都内で映画「ヤマトよ永遠に ＲＥＢＥＬ３１９９ 第五章 白熱の銀河大戦」（２０日公開、福井晴敏総監督）上映記念舞台あいさつに出席した。

全７章続くシリーズの最新作。古代進役を演じる小野は「今日来てくださった皆さんのために、第五章公開ということで祝砲をあげたいと思います。『発射〜〜！！』」と役さながらの力強い一言で公開を祝った。

待ちに待った映画公開に「ものすごく熱い展開が待っていて、ヤマトがお送りできるエンターテインメントが全部詰まってるような感覚」と出来上がりにも自信を持っている。

しかし、シリーズ序盤は演じることが苦しかったようで「もう一、二章がとにかくつらかった。古代進の取り巻く環境っていうのが厳しくて、本当に失意のどん底までいった」と当時を回顧。それでも「三章をこえて、四章でサーシャと分かり合えて絆が生まれて、五章でもっとこの絆が深くなっている。それがもう胸にグッときてしまって、やっててよかったなと思った」と心情の変化も明かした。

作品も残すは六章と七章のみ。「過ぎてみればあっという間で、ここまで来てしまったかという思い。まだまだ旅を続けていたいような気分でもある」と正直な気持ちを吐露。それでも、「この五章が個人的にもクライマックスだと思っています」と熱弁した。ファンへ向けて「みんなで力を合わせて波動をください。みんなの力でこれから先の未来へヤマトを進めていきましょう」と呼びかけた。