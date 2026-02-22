２人組歌謡グループ「はやぶさ」が２２日、都内でデビュー１５周年記念ライブを開催した。

２０１２年２月２２日にデビューし、この日から１５年目に突入。節目を迎えヤマトは「長かったようなあっという間だったような、不思議な気分。昼の部を終えてようやく実感が出てきた」としみじみ。ヒカルも「いろんな方から本当に勉強させていただいてきて、本当一歩ずつでしたけど、もっと頑張らなくちゃっていう気持ち一心で、あっという間に１５周年たっていた」と月日の流れの早さに驚いていた。

１８日に発売したベストアルバム「オリジナルベスト２０２６」には、大先輩・山川豊が書き下ろした「港町のおんな」が収録されている。同曲は１３、４年前から温めてきた秘蔵曲だと告白。ヤマトは提供された当時を振り返り「地下の駐車場で山川さんがはやぶさを呼んでいるって言われた。大きい外車に乗って、車のステレオで出来上がっていたこのＣＤをかけてくださった」。そのため、曲にかける意気込みも十分だ。「僕たちにとっても思い入れがある。ようやく歌わせて頂けるタイミングが来たなと思ってます」と笑顔を見せた。ヒカルも「２人の個性が１曲で出るように作ってくださった。１曲で２度皆さんに楽しんでいただける曲」と宣伝した。