＜悲劇のヒロイン扱いする旦那＞疲れたって言っただけなのに……家事も育児も丸投げでグチも許されないの！？
毎日仕事に家事育児にと、忙しい生活を送っている現代のママたち。日々の頑張りも、ともに家庭を作っていくパートナーである旦那さんに労ってもらえたら報われますよね。しかし労われるどころか、揶揄されてしまうママもいるようで……。先日ママスタコミュニティには、旦那さんから日頃の頑張りを心無い一言で表現されて傷ついたという投稿者さんから、こんな投稿がありました。
『仕事家事育児を全部して大変＝悲劇のヒロイン？ 仕事後の家事、子どもの塾や習い事の送迎を全てして、終わることのない家事。それに対して「疲れた」「眠い」と言うと、「悲劇のヒロイン」と旦那に言われるんだけど、事実を言っているだけなんだよと思うのは間違っている？』
妻を悲劇のヒロイン扱い……モラハラ夫？
『仕事していて家事も育児も全部しているあなたに、その言い草はないよね。モラハラ夫だね』
『起床から就寝までの1週間のタイムスケジュールを細かく書いて出し合ったら？ 絶対に投稿者さんの方が圧倒的なタスク量だよ』
『子育てが他人事なんだろうね』
『家事育児を分担させたらいいのに。しないなら生活費を全部出させて専業になるか、パート代をすべてあなたのお小遣いにする』
旦那さんのひどい言い方に、ママたちからは批判が殺到していました。旦那さんがどのくらい家事育児に協力しているのかはわかりませんが、投稿文から察するに、おそらく投稿者さんが大半の家事育児を担っているのでしょう。その上で仕事もしているのですから、むしろ労ってもらってもいいはずです。思いやりのない旦那さんの発言に、投稿者さんは悲しみを覚えていました。
そこでママたちからは「投稿者さんのタスクを可視化して見せてみたら？」「あなたの収入をすべて自分のお小遣いにして好きに使うか、仕事をやめて生活費をすべて旦那から出させたら」といったアドバイスも。また子育てすら他人事のような旦那さんに対しては、「そんな旦那、私なら離婚も視野に入れるかも」といった手厳しい意見もありました。
あなたと結婚したことが悲劇だよ！
『何もしてくれない上に、ちょっと弱音を吐いたら追い詰めてくるような旦那がいるなんて、充分悲劇のヒロインだよ』
『「あんたと結婚してしまったところから、悲劇が始まったわね」と言ってやりたい。その後、「意味をわかって口にしているの？」と小一時間問い詰める。もし黙っていたら「自発的に疲れているんだろうな、眠いんだろうなと気づいて、俺が洗い物しておくから先に寝ろよとか言ってくれるの？」と言ってやって』
旦那さんの「悲劇のヒロイン」という発言には、投稿者さんが「私はこんなに辛いの」「私って可哀想でしょ」とアピールしているように見えているのかもしれません。実際には日々頑張っているなかでふと漏れた「疲れた」「眠い」という、「ちょっと休みたい」という感情を吐いただけでしょう。それをそんな風に受け取られると、聞いているこちらも不快な気持ちになりますよね。ママたちからは「あんたと結婚したことが悲劇だよ、と言ってみたら？」「妻を悲劇のヒロインにしている自覚があるんだね」といったコメントがありました。旦那さんにそのまま返してみると、発言の失礼さや、あり得なさに気づくのではないでしょうか。
また「疲れたとは言わないから、旦那が家事育児をやればいいのにね」という意見も。旦那さんの口から出た「悲劇のヒロイン」という言葉を逆手に取って、反撃してみるというのはいいアイデアかもしれませんね。
家事育児を丸投げ作戦！大変さをわからせるしかない
『私は1ヶ月ほど旦那に全部丸投げするつもりで、子どもたちと相談の上で、早速丸投げを開始してみた。旦那が1週間で弱音を吐いたけど、謝ってこなかったから2週目に突入。2週間経った週末、へろへろの旦那に「何、悲劇の人みたいなことをやっているの？」と言ったら、やっと謝ってきたので通常モードに戻した。協力し合うことになって、役割分担を決めている。なんでここまでやらないとわかんないのかね』
『実際あなたが倒れたら、旦那は当てにならないから義母か実母を呼ぶんでしょ。じゃあ倒れる前にメンテナンスしたほうがいいじゃない。それであなたの心と身体の健康が保たれるなら、子どもにとっても幸いだよ。トータルの病院代より、宿泊費のほうが安くつくって』
『一回あなたが入院したら気づくと思うよ、その大変さにね』
投稿者さんと同じような経験をしたことがあるママたちからは、さまざまな体験談も寄せられました。旦那さんが家事育児に協力してくれないどころか、「やって当たり前」のような態度を取るので、大変さを理解させるために家事をすべて丸投げしたママもいます。子どもの分の家事や育児はするとしても、旦那さんの食事を用意することや洗濯、掃除などをすべて放棄したことで、旦那さんのほうから謝罪してきたそうです。投稿者さんもお子さんに相談の上で、旦那さんに「家事育児を丸投げしてみる」というのは一つの手ではないでしょうか。
投稿者さんがワンオペで頑張っているからこそ、家庭が回っていることは明らかです。投稿者さんが倒れてしまってはお子さんたちに影響が出るだけでなく、入院代や治療費がかかり、退職すれば収入も一気に減るでしょうから、旦那さんも生活に困るでしょう。「投稿者さんの過労を旦那がケアするほうが安くつくことをわからせたら」といったコメントもありました。投稿者さんはぜひママたちからのアドバイスを取り入れて、旦那さんの反省を促してほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩