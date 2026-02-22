【義母！2週間預かって】介護を見据えて…嫁同士強固な絆で乗り越えよう！＜第22話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第22話 持続可能な形
【編集部コメント】
今回はまだ義母が元気だったからこそ早く動けた話。介護であれば、もっと条件が狭まったり、解決が遠のいたりする場合も少なくありません。そう考えると、来るべき日に備えていい経験ができたと思ってもいいのかもしれませんね。嫁同士の結束も深まったことですし、「あの義母」の介護は息子たちで。元気なままが一番ですが、いざというときにはしっかり動いてもらいましょう！ これからも嫁たちの平和、遠くからですが祈り続けていますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
