染谷将太さん（33）が主演する映画『チルド』が21日、第76回ベルリン国際映画祭において、『国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞』を受賞しました。

『FIPRESCI賞』とは、世界各国の映画批評家で構成される国際映画批評家連盟が選出する賞で、芸術性や革新性、映画表現としての挑戦を重視するアワードです。過去には佐藤浩市さんや山粼努さんが出演した相米慎二監督の『あ、春』や、二階堂ふみさんや吉沢亮さんが出演した行定勲監督の『リバース・エッジ』などが受賞しています。

■コンビニが舞台のホラー作品 ベルリン国際映画祭で賞を受賞

映画はコンビニを舞台としたホラー作品で、染谷将太さん（33）や唐田えりかさん（28）、西村まさ彦さんが出演。2026年の劇場公開を予定している作品です。

■選考理由は･･･「ユーモラスでありながら恐ろしくもある」

選考理由については「ホラー・コメディとしての軽妙さと極端な暴力の間で、ユーモラスでありながら恐ろしくもある本作。現代日本の若者が抱えるリアルなプレッシャーとそれに対峙する姿を、鋭い風刺で描かれた点に審査員一同強く心を奪われました」と明かされ、ラインプロデューサーの長束雄介さんが賞を受け取りました。

■岩崎裕介監督「夢のようです」 コメント全文

受賞を受け、岩崎裕介監督と主演の染谷将太さんからコメントが寄せられました。

もがきながら作った初めての長編映画でこのような栄えある賞をいただけたこと、夢のようです。

個人的な物語として作ったものが、こうして海を超えて多くの方々にご覧いただき、まがりなりにも共感や衝撃を与えられたことが、すこし不思議な感覚です。映画制作の面白さを実感しました。もっと勉強して、また作りたいです。

染谷将太「本当に光栄」 コメント全文

ベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟から『チルド』へFIPRESCI賞を！ 新たな映画文化に対する賞を頂き本当に光栄であり、審査員の方々のセンスの塊に脱帽と歓喜です。

この映画のジャンルを超越した先にある岩崎監督の哲学に触れてくださった結果だと勝手に思っております。

刻一刻と進む時代に遅れないこの作品を劇場で1人でも多くの方々にみて頂きたいと願っております！