田中有紀、『王様プリン』テーマソング「YUME プリン ア・ラ・モード」2026年3月31日配信決定！
『王様プリン』テーマソング「YUME プリン ア・ラ・モード」が3月31日（火）に配信されることが、2月21日（土）に中池袋公園で開催されたグリーティングイベント『王様プリンとおともだち〜わくわくグリーティング〜』にて発表となった。
歌唱は2024年10月にLantisレーベルよりソロデビューした声優の田中有紀が担当する。
思わず口ずさんでしまうクセになるリズムと、子供から大人まで楽しめる歌詞が魅力の楽曲になっており、歌の中には、王様プリンの秘密が隠されているかも…！？ということで、歌詞にもぜひ注目して聴いて欲しい。
●配信情報
『王様プリン』テーマソング
「YUME プリン ア・ラ・モード」
作詞：ミズノゲンキ 作曲：川田瑠夏 編曲：設楽哲也
歌：田中有紀
3月31日配信開始
Pre-add/Pre-save はこちら
https://lnk.to/LZC-3451
＜『王様プリン』について＞
アプリ『アイドリッシュセブン』内に登場する王様プリンの設定をベースとした、新たなIP展開となります。
＜『王様プリンの世界』とは？＞
おかしのくに：王様プリンたちが暮らす、甘くて楽しいおかしのくに。ひょんなことから王様に選ばれたプリンは、みんなの笑顔のために、今日も一生懸命！
＜『アイドリッシュセブン』について＞
人気漫画家・シナリオライターを迎え、10周年をむかえたアプリゲームを主軸とする、アイドル創出プロジェクトです。
King’s Pudding™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
関連リンク
『王様プリン』公式サイト
https://kingspudding.bn-ent.net/
田中有紀 X
https://x.com/yuki_t0626
アイドリッシュセブン 音楽HP
https://idolish7.lantis.jp/
