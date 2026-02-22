田中有紀、『王様プリン』テーマソング「YUME プリン ア・ラ・モード」2026年3月31日配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『王様プリン』テーマソング「YUME プリン ア・ラ・モード」が3月31日（火）に配信されることが、2月21日（土）に中池袋公園で開催されたグリーティングイベント『王様プリンとおともだち〜わくわくグリーティング〜』にて発表となった。

歌唱は2024年10月にLantisレーベルよりソロデビューした声優の田中有紀が担当する。

思わず口ずさんでしまうクセになるリズムと、子供から大人まで楽しめる歌詞が魅力の楽曲になっており、歌の中には、王様プリンの秘密が隠されているかも…！？ということで、歌詞にもぜひ注目して聴いて欲しい。

●配信情報

『王様プリン』テーマソング

「YUME プリン ア・ラ・モード」

作詞：ミズノゲンキ 作曲：川田瑠夏 編曲：設楽哲也

歌：田中有紀

3月31日配信開始

Pre-add/Pre-save はこちら

https://lnk.to/LZC-3451

＜『王様プリン』について＞

アプリ『アイドリッシュセブン』内に登場する王様プリンの設定をベースとした、新たなIP展開となります。

＜『王様プリンの世界』とは？＞

おかしのくに：王様プリンたちが暮らす、甘くて楽しいおかしのくに。ひょんなことから王様に選ばれたプリンは、みんなの笑顔のために、今日も一生懸命！

＜『アイドリッシュセブン』について＞

人気漫画家・シナリオライターを迎え、10周年をむかえたアプリゲームを主軸とする、アイドル創出プロジェクトです。

King’s Pudding™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

