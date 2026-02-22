■これまでのあらすじ

都会でひとり暮らしをしている陽菜。奨学金を返済しながらカツカツの生活を送る中、地元の兄から甥っ子たちの学習机が欲しいとせがまれる。陽菜にそんな余裕はないが、義姉は「都会で暮らせてるのは誰のおかげだと思ってる？」と嫌味を言ってきて…。

甥っ子に学習机を買ってあげたので、この年末年始、私のお財布はかなり厳しい状況でした。それでも父も母も待っているから帰省しないわけにはいかないし…。

そんな中、義姉から電話が…。年末はギリギリまで帰れないと伝えると、大掃除とおせち料理の手配は自分たちでするから、代わりにお年玉を…とせがまれてしまいました。しかも、5歳と6歳の甥っ子3人に1万円ずつ…。ない袖は振れず、私なりに精一杯頑張って、五千円ずつを渡すことにしたのですが…。甥たちには「たった5千円！ これじゃゲーム機買えない！」と文句まで言われてしまったのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)