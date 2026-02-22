◆オープン戦 中日０―３巨人（２２日・北谷）

巨人の則本昂大投手が、楽天から移籍後初めての実戦で先発し、２回２０球、無安打無失点のパーフェクトピッチングで予定のイニングを投げきった。

初回、先頭の岡林を１球で遊飛に打ち取ると、続く田中、上林を連続で空振り三振。２回は細川、サノーをそれぞれ右飛、カリステを遊ゴロに抑え、２回完全でマウンドを降りた。

則本は試合後に「緊張していたので、マウンドに上がる前に内海さんにビンタを入れてもらって」と自らお願いして気合を入れてもらったことを明かした。

内海投手チーフコーチは「暴力沙汰になってないですか？」と冗談を交えながら「緊張しているといって、やってくださいということで、かる〜くやらせていただきました」と語り、「（ビンタ志願は）初めてですね。自分らしい投球ができたのでよかったと思います」と振り返った。またこの日は、則本に加えて同じく先発候補の田中将も２回を完璧に抑えており「本当に楽しみですね。残留している若い先発投手もこの結果を見ていると思うので、いい効果を呼ぶ投球だったと思います」と語った。