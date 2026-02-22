ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私をのけ者にするなんてヒドい！」突然ママ友からの連絡！ 洋服も… 「私をのけ者にするなんてヒドい！」突然ママ友からの連絡！ 洋服も髪型も真似するママ友はヤバい人!? 「私をのけ者にするなんてヒドい！」突然ママ友からの連絡！ 洋服も髪型も真似するママ友はヤバい人!? 2026年2月22日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「え、ちょっと待って…どうして私と全く同じ格好をしてるの？」服や髪型を丸パクリするだけでなく、休日の行動まで監視して「誘って」とキレるママ友…!?「親友のつもり？」と呆れるどころか、もはや恐怖しか感じません。この狂気じみた「執着」はますますエスカレートして…。＞＞ 【まんが】私になりたいママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私になりたいママ友 息子の中学受験 結果発表の瞬間…震える指で番号を探すと…【宝くじで3億円当たりました Vol.158】 「たった5千円？」子どもにまでお年玉が足りないと言われたお正月【兄夫婦が私の財布を狙ってる 第2話】