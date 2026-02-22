平安時代の納豆の起源伝承を再現する実験が、茨城県笠間市の体験型牧場「スターホースファーム」で行われた。

馬の背中で一昼夜温められたわら筒が２２日に開封され、大豆は見事に糸を引き、納豆が完成。牧場に歓喜の声が響き渡った。

納豆の起源は、一説によると平安時代の武将・源義家が関わる。１０８３年に奥州出兵した際、わらで包んだ煮豆を馬の背中に積んで運ばせていたところ、わらに付いた菌と馬の体温で発酵し、偶然できたと伝わる。

実験はこの伝承を検証してみようと、牧場の野村恭太代表（４８）と、同県日立市の納豆メーカー「菊水食品」の、菊池啓司社長（６９）が企画した。実験初日の２１日、蒸した大豆に納豆菌を吹きかけ、わらに包んで馬のリトルの背中に載せて準備は完了。リトルは昼は牧場周辺を歩いて体を温め、その後、別の馬と交代。２２日朝にリトルが再び背負って、開封の瞬間を迎えた。

開封式は２２日午前１０時過ぎに行われた。観衆が見守る中、緊張の面持ちでリトルの背中からわらを外した菊池社長が「できてるよ！」と一言。大豆は発酵して白くなり、糸も引いた。観衆からは「すごい！」と歓声が上がった。できあがった納豆を味見した菊池社長は「昔、農家が作っていた納豆の味がする」と語った。

野村代表は「さすがうちの馬たち。よく頑張った。本当にできるのか半信半疑だったが、無事にできてほっとした」と笑顔でリトルをなでていた。