¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖDREAM MATCH APEX LEGENDS¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ´À¤³¦1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë·Á¼°¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç¡¢3¿Í1ÁÈ¤È¤Ê¤ê20ÁÈ¤¬°ìÄê´ü´Ö¤òÀï¤¤È´¤½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»³ËÜºÌ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¦ÈÄÁÒ½ÓÇ·¤µ¤ó¤é¡ÖAPEX LEGENDS¡×¤ò°¦¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â»²Àï¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ìî¤µ¤ó¤Ïà¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤òÄ¶¤¨¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¡£º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¡¢à¤³¤¦¤·¤¿¥á¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹á¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þÅÀ¤Ç¤Ï£´¡Á5°Ì¤È¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¸¬Â½µ¤Ì£¤ËÅú¤¨àº£¤Þ¤Ç¤Ï¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢Æ°¤¤¬Ìµ¤¤e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³µÇ°¤¬ËÍ¤Ë¤ÏÃÎ¸«¤¬¤Ê¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç²ñ¤ä¶¥µ»¥«¥Æ¥´¥ê¡½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¡¹ÃÃÏ£¤·¤Æ»î¹ç¤È¤¤¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¾¡¤ÄÈëºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤Èà¥²¡¼¥à¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤âÁ´Éô°ì½ï¡£¤Ê¤Ë¤«À¨¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëá¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¤Ï3ºÐ¤«¤é¤È¤¤¤¦±§Ìî¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ¥²¡¼¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Èà¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥²¡¼¥à¡£¤â¤·¥¹¥±¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜÀª¤¬Â¿¿ô¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà¤¤¤ä¤¡ËÍ¤â¥²¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤â¤¦¥²¡¼¥à£±ËÜ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹á¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤ÈàËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ®ÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿á¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤âà¤¿¤Àº£²ó³èÌö¤·¤¿³¤³°ÃË»ÒÁª¼ê¤ÏÁ´°÷¥¹¥Þ¥Ö¥é(ÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º)¤Ç£±¿Í¤º¤Ä¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤µ¤ó¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ã¥ª¡¦¥¤¥à¡¦¥Õ¥¡¤µ¤ó¤È¤«¡£ÆÃ¤Ë°ìÈÖ¤Ï¥¢¥À¥à¤¯¤ó¡¢¥¢¥À¥à¤¯¤ó¤¬°ìÈÖËÍ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤ÈÇ³¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿á¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎÌµÁÐ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ìî¤µ¤ó¤ÏÊ¿¾»¸ÞÎØ(2018)¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ(2022)¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
