（台北中央社）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて結成された台湾代表チームは21日、台北市の台北ドームで韓国プロ野球・キウムヒーローズとの練習試合を非公開で行った。日本ハム所属の古林睿煬や孫易磊ら6人の投手が登板した。



台湾プロ野球リーグ（中華職業棒球大聯盟、CPBL）によれば、先発の古林は2回を投げて3安打2失点を喫した。



2番手の鄭浩均（中信ブラザーズ）は2回を2安打無失点、2奪三振と好投。3番手の胡智為（統一ライオンズ）は25球で2回を投げ切り、4奪三振をマークした。その後、林詩翔（台鋼ホークス）、曽峻岳（富邦ガーディアンズ）、孫が1回ずつマウンドに立った。



孫は打者を三者凡退に抑えた。1奪三振を記録するとともに、この日最速となる155キロを出した。



打撃では張育成（富邦）が同点適時打を含む2安打を放ち、チームをけん引した。



試合は2―2で引き分けとなった。



（蘇志畬／編集：田中宏樹）