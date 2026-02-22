ロンドン五輪競泳銀メダリストの鈴木聡美（35）が、プロフィギュアスケーター・宇野昌磨のSNS投稿に反応。五輪メダルについて、メダリストならではの切実かつ意外な悩みを明かし、大きな反響を呼んでいる。

事の発端は、宇野が自身のXで「オリンピックのメダルは重みが違う」と言及し、北京五輪で獲得した2つのメダルを計りに乗せた写真を公開したことだ。銀メダルが「540g」、銅メダルが「455.5g」という具体的な数値を提示し、「肩がかなり凝る」とまさかの具体的な「重み」の悩みをつづった。

これに対し、2012年のロンドン大会で3つのメダルを手にした鈴木は、宇野の投稿を引用する形で反応。「“3つ首からかけて登場してください”がロンドン当時は嫌で嫌で仕方なかった」と当時の本音を告白した。合計すれば約1.5kgにも及ぶ輝かしい証を、「約1.5Lのペットボトルを長時間首から下げていられますか？」と表現し、栄光の裏にある過酷な実態を訴え、フォロワーを驚かせた。

【画像】宇野昌磨さん、2つのメダルの“リアルな重み”を計測（画像は宇野昌磨さんXより引用）



この投稿には、Xユーザーから驚きの声が続出しており、「1.5Lのペットボトルを首から…それは重い！」「そりゃあ肩凝るわ。まさに世界一の肩凝りですね」「貴重なエピソードをありがとうございます。物理的な重さと心の重み、両方伝わりました！」といったコメントが寄せられた。さらに「一度でいいからその重さを経験してみたい」「それだけ価値ある重さだよね」と称賛する声も多く、メダリストだけが知る“栄光の代償”に大きな関心が集まっている。