「役立たずの嫁ね！」義母に叱責されるママ友。怒り爆発寸前の私を止めたのは...【みなさんの体験記】
「母を亡くした幼い孫のために...なんでもやる！」80歳の両親が50年ぶりに子育てに奮闘【みなさんの体験記】
日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブルなどのエピソードを、コミックエッセイで紹介します。
今回は、ママ友にまつわる体験談です。「産婦人科で親しくなったAさん。私とAさんの出産日は1日違いで、検診で顔を合わせる機会も多く、自然と仲良くなりました。ところが、ある日のことです。産婦人科内で、Aさんが大声で怒られていたのです。どういうことかと馴染みの人に聞くと...内容を知って私は頭に血が上りました」と体験者さん。よその家庭の問題にはなかなか口出ししずらいもの。体験者さんが戸惑っていると、ある人物が助け舟を出したのです。夫婦の絆を感じさせるエピソードを紹介します。
漫画：ヤドカリコ／原案：「毎日が発見ネット」みなさんの体験記