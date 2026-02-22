やってきたのは、ドイツの首都・ベルリン。今回は「ミステリーカレンダーツアー」。

まずはベルリンの最新アクティビティ。高さ120m、ビルの屋上から飛び出す空中ブランコ。去年6月にオープンしたばかりのこのスリル満点のブランコで、あさこが大空へ。案内役のヒルゲさんに強制的に振り向かされながらも、ベルリンテレビ塔との見事なツーショット撮影に成功！

続いては、低予算で幻想的な作品を生み出すアイデア写真家・ジョルディさん。身近なものを使い、日常をアートに変えるという。まずはスマートフォンのパノラマ機能と水たまりを使った撮影。撮影中にポーズを変えることで、現実と内面を映したようなアートな1枚に。さらに、水槽と墨汁を使うと、まるで魔法のような幻想的な写真が完成！

続いては、SNSで話題となっている人の動きを操る謎の男・エリックさん。手の動きだけで人を操っているように見せる不思議な映像。一つ一つの動きを丁寧に撮影し、それを編集でつなぎ合わせるというもの。あさこがまるで操られているかのような動画が完成！しかし撮影中、思わぬ転倒というハプニングも。転んでも小道具だけは落とさないプロ根性。

続いては、360°カメラを使った不思議なダンス映像。カメラを咥えて踊ることで、現実ではありえない摩訶不思議な映像が完成する。だがあさこ、この手のものを咥えるのが大の苦手。えずきながら挑戦するも、最後は吐き出してしまい、レンズを破壊。

次に訪れたのは、ユーロピアパークという遊園地。ここで挑戦するのは、犬たちが大行進する世界一のコンガライン。指導してくれるのは、ドッグトレーナーのヴォルフガングさん。彼は14匹のコンガラインで5m歩き、ギネス世界記録に認定。今回は10匹の犬によるコンガラインに挑戦！名前を呼び続け、信頼関係を築くことが成功の鍵となる。しかし、これまで多くの人が挑戦するも、成功者は1人もいない。あさこ何度も挑戦を重ねるも、なかなか成功しない。すると、しびれを切らしたヴォルフさんがヒートアップ。迎えたラストチャンス、見事10匹のコンガラインが完成！

ラストは、過去何度も挑戦してきたボディペイントのリベンジ。協力してくれるのは、世界大会で2度の優勝を誇るペイントアーティスト・ヴィリヤさん。今回の舞台は、ドイツ北部の街にあるハノーファー新市庁舎。通常4〜5時間かかるボディペイントを、わずか1時間足らずで仕上げるという驚異のスピードで作業が進められる。あさこ寒さと雨という過酷な環境の中耐え続け、ついに完成！極寒の中頑張った1枚をカレンダー候補に。

そして今回のカレンダーはワンちゃんたちも頑張ったコンガラインの写真に決定！

以上、あさこのミステリーカレンダーツアーでした。