今回の舞台は中岡たっての希望でオランダ！

今回は100回の忘れ物を回収する旅。題して「100 tube」！

やってきたのは初回のオープニング場所の風車。出迎えてくれたのは風車守りのフランスさん。ここで中岡にはただのオープニング撮影だと説明。だが、カメラマンがフランスさんに入れ替わっているというドッキリ。しかし中岡、出てくる扉を間違えドッキリを台無しに。

まずはできそうでできなかったチャレンジ動画「逆立ち炭酸飲み」。8年前イタリアで挑戦した逆立ちをしてコップ1杯の炭酸飲料を飲み干せるか？というもの今回は逆立ちではなく逆さ吊りでリベンジ！さすがは100回の男、順調に飲み進める。しかし鼻に流れ込むと辛さは倍増。次は炭酸水を普通の水に変えて再挑戦。5回目にして、見事飲み切ることに成功！

続いては、100回目のキャプテンシー中岡。11年前アメリカで挑戦した「10人パットチャレンジ」のリベンジ。今回は中岡が得意とするホッケーで挑戦！オランダのプロホッケーチームとコラボし、10人連続成功を目指す。

しかし問題がいくつか。ゴール幅が狭いという懸念に加え、ホッケー元日本代表の永井友理さんがコーチを務めるピノケの選手と挑戦できる予定だったものの、チームは試合に敗れ、現場はピリついた空気に。永井さんは人集めに奔走し、最終的に集まってくれたのはサッカー選手とトレーナーさんの異色メンバー。中岡はこのチームをまとめられるのか！？そして229打目、見事成功！

続いては、中岡がどうしてもリベンジしたかった、スラックラインでの大回転技。3年前オランダの風車の前で挑戦したが、病み上がりということもあり、わずか数回で終了していた。今回こそ成功を目指し挑み続けること3時間。しかし結果は、まさかの再放送で終了。

そこで急遽、追加の回転チャレンジを用意。動画職人のエミールさんの「ローリングカーで30周耐えられるか」に挑戦！回り続けること40秒。中岡の記録はジャスト30回！気合いで目標達成！

そして100回記念、最後は日本のホッケーアンバサダーである中岡がどうしても会いたい人が上田陽大選手！現在はAH&BCに所属。近い将来、日本ホッケー界を担うであろう若きエース。

ここで中岡の持ち込み企画！中岡VS AH&BC PK対決。中岡がキーパーとなり、100球中30球を止めてみせるという。プロ選手になるとシュート速度は時速200キロにも達する。そのためキーパーは分厚い防具を着用するが、当たると結構痛い。最終的には中岡30球止めてみせた！

とそこへ、番組から100回のお祝い！

以上、100回目のQtubeでした。