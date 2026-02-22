Da-iCE、最新アルバム『TERMiNaL』の収録曲「OLD meets NEW」のMusic Videoを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』を開催中のDa-iCEが、2月22日に開催した新潟公演の終演後に、アルバム『TERMiNaL』に収録されている「OLD meets NEW」のMVを公開した。

■「古き良きものと新しいものが交差・融合する」をコンセプトにした見応えある映像に

「OLD meets NEW」は、アルバムに収録されたメンバーによるユニット曲の1つで、作詞・作曲・歌唱に至るまでを、メンバーの年少組である花村と和田で手掛けた楽曲。コレオは、和田と、KADOKAWA DREAMSのメンバーSasyaがタッグを組み制作。

Music Videoは、監督にキュウソネコカミや、chelmico、ねぐせなど数多くの映像作品を手掛ける加藤マニを迎え、「OLD meets NEW」というタイトルから「古き良きものと新しいものが交差・融合する」をコンセプトに、その2つの世界を美術やヘアメイク、さらには巧みなカメラワークや編集技術で表現した、見応えある映像に仕上がっている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『TERMiNaL』

