「トランスワードトロフィー２０２６」（２２日、住之江）

静岡支部の女子レーサー・川井萌（２４）＝静岡・１２７期・Ｂ２＝が２２日、住之江ボートの中央ホールでトークショーを開催した。

昨年７月のからつヴィーナスシリーズで、レース中の事故により左腕を骨折。その後は地道なリハビリで大ケガを克服し、今年１月３０日から浜名湖ヴィーナスシリーズでレースに復帰。いきなり優出４着の結果を残し、住之江のファンから「おかえり」と温かい声援で出迎えられた。

約７カ月間、戦線を離脱したが「すごく長かったけど、今思えばすごく大事な時間になりました。一回ボートから離れてみることで、ボートの楽しさに気付きました。今はボートに乗ることが楽しいです」と笑顔いっぱい。「レース中は（名前入りの）タオルとか掲げてくれて、とても励みになりました。（復帰後）初勝利のときはうれしかったですね」とファンに改めて感謝を述べた。

２４日からは、鳴門で第２回プレミアムＧ１・スピードクイーンメモリアルに参戦。地元浜名湖で開催の第１回大会は、優勝戦で無念の転覆失格。それでも「めちゃくちゃ悔しかったけど、その悔しさが次のレースへの活力になりましたね」と明るく前を向いた。

復帰２戦目の大舞台に向け「まずは鳴門の水面に慣れたい。年末の住之江に帰ってこられるように、できるだけ頑張ります」と年末に開催のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（住之江）への出場も見据えてファンに健闘を誓った。