¡ÚÆÈ¼«¡ÛµìÂÑ¿Ì´ð½à¤Î·úÊª¤Ë·ÈÂÓ¤Î´ðÃÏ¶É¡¡KDDI¡¢¿·Àß¤ò·ÑÂ³
¡¡KDDI¤¬¡¢1981Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤ÎµìÂÑ¿Ì´ð½à¤Î·úÊª²°¾å¤Ë¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î´ðÃÏ¶É¤Î¿·Àß¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢Æ±¼Ò¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£µì´ð½à¤Î·úÊª¤ÏÁý²þÃÛ»þ¤Ë¸½¹Ô´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹çµÁÌ³¤¬¸¶Â§Åª¤ËÀ¸¤¸¤ë¡£´ðÃÏ¶É¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½Å¤µ¤¬1¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÈæ³ÓÅªÂç¤¤ÊÀßÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢¶¥¹ç¤ÎNTT¥É¥³¥â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¿·Àß¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢KDDI¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¡£
¡¡Å´Åã¤Ê¤É¤ò½ü¤¯Â¿¤¯¤Î´ðÃÏ¶É¤Ï·úÃÛÊª¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¾å¡¢´ðÃÏ¶É¤ÎÀßÃÖ¤Ï·úÊª¤ÎÁý²þÃÛ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À·ÈÂÓ²ñ¼ÒÂ¦¤¬Áý²þÃÛ¤ÈÆ±¤¸¼êË¡¤Ç·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì°ÂÁ´À¤ò³Î¤«¤á¡¢½êÍ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£
¡¡KDDI¤Ï¿À¸Í»Ô¤ÎÃÛ50Ç¯Ä¶¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²°¾å¤ËÃÖ¤¯´ðÃÏ¶É¤ò¡¢²È¶ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀßÈ÷¤È²ò¼á¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê·úÊª¤Ï²È¶ñ¤Ê¤É¤Î½Å¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£½»Ì±Â¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ðÃÏ¶É¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó3.8¥È¥ó¤¢¤ë¡£ÀßÃÖ»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£