乃木坂46、14周年記念ライブ開催決定 東京ドームでグループ初の3days 梅澤美波が意気込み語る
アイドルグループ・乃木坂46が、14周年を祝う『BIRTHDAY LIVE』を5月19日〜21日の3日間、東京ドームで開催することを発表した。これは「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」でサプライズ発表された。
昨年は東京・味の素スタジアムにて開催し、今年は東京ドームでの開催となる。キャプテンの梅澤美波は「3日間、東京ドームでやらせて頂くのは初めてのことで。14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」と意気込みを語った。
乃木坂46は、4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の発売を控えている。センターは5期生・池田瑛紗が務める。
