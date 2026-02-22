【リーグドゥ】スタッド・ランス 0−0 アミアン（日本時間2月21日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】中村敬斗がデュエル勝利→急加速ドリブル

スタッド・ランスのMF中村敬斗が、フィジカル勝負から一気に局面を打開。相手DFにイエローカードを出させた鋭いドリブルが注目を集めている。

スタッド・ランスは日本時間2月21日、リーグドゥ第24節でアミアンと対戦。中村は左ウイングとして先発出場し、華麗なドリブルでチームの攻撃を牽引する。

中でも、見せ場だったのが17分だった。左サイドに上がった浮き球に素早く反応した中村は、187cmの大型DFヨアン・コレと空中戦に。身体を当てながらデュエルを制すると、そのままマイボールにして左サイド深くで1対1の局面を作り出す。そこから一瞬で急加速し、中へ鋭く切れ込むドリブルで完全に入れ替わった。

「手の使い方上手いし体幹も強い」の声も

振り切られたコレはたまらず手をかけてファウル。主審の笛が鳴り、即座にイエローカードが提示された。DAZNで実況を務めた小松正英氏も思わず「身体の入れ方、うまかったですねぇ！」と称賛。SNSでも「敬斗フィジカル強っ」「敬斗の体の入れ方うまっっ」「手の使い方上手いし体幹も強い」「こんなもんじゃ敬斗は止められない」「世界レベルのフィジカル」「ファウルでようやく止まる中村敬斗」など称える声が相次いだ。

ただ、後半からCFに回った中村を含めて決定力を欠いたスタッド・ランスは、3試合連続のスコアレスドロー。順位も3位に後退している。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）

