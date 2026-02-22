ノア２２日熊本大会「ジュニアタッグリーグ」公式戦で、「ＴＥＡＭ ２０００Ｘ」のアルファ・ウルフ、カイ・フジムラ（３０）組がＥｉｔａ（３４）、稲畑勝巳（２４）組から５勝目を挙げた。

すでに敗退が決定しているＥｉｔａ組に奇襲を仕掛けると、場外で暴行を加えて先制に成功。カイが粘る稲畑の丸め込みで反撃にあいながらも、３カウントは許さない。トラースキックで追撃を封じると、ウルフとの連係からカイがデスハンガー（変型バスター）で稲畑を仕留めた。

この日の公式戦では１敗で首位を並走していたドラゴン・ベイン＆アレハンドロがタダスケ＆政岡純に２敗目を喫したため、ウルフ＆カイは単独首位で最終公式戦（２３日、博多）に臨むことに。引き分け以上で優勝決定戦（３月１日、後楽園）進出が決まる。

これを２敗で追うのはベイン＆アレハンドロ、タダスケ＆政岡、ダガ＆小田嶋大樹、マーク・トゥリュー＆キーロン・レイシーの４チーム。トゥリュー＆レイシーが最終戦でウルフ＆カイとの直接対決を控えており、最後まで目が離せない突破争いとなりそうだ。