ヤンキースのジョーンズが参考にする大谷翔平“理論”

ヤンキースの有望株、スペンサー・ジョーンズ外野手が、ドジャース・大谷翔平投手の打撃フォームに“激似”だと話題となっている。MLB公式サイトのブライアン・ホック記者が「ジョーンズはオオタニのスイングを参考にしている」と報じている。

同記事では「ジョーンズは、繰り返し再現できるスイングを模索してきた。それは長身の彼が持つ圧倒的なパワーを失うことなく、安定感を手にするためのスイング。最近、インスピレーションを受けた選手は、野球界で最も輝くスター選手だ。ドジャース・大谷。『彼の動きはいいし、スイングも素晴らしい。とてもいい教材だよ。彼がやっていることのいくつかを見て、自分ができる形で、できる限り取り入れようとしているんだ』」と本人が説明したと言及している。

公称201センチ、109キロのジョーンズは21日（日本時間22日）、今季初実戦となったタイガース戦の第1打席で“大谷打法”で本塁打を放った。同サイトでは「24歳のジョーンズはオフシーズンの多くを『手の感覚を良くして、それを（スイングの始動の）きっかけ（トリガー）にしようとすること』に費やしたと語った」と報じている。

さらに、アーロン・ジャッジ外野手も“評価”している様子で、同報道によると「彼がつま先で軽く地面に触れた瞬間、もう打つ準備ができているんだ」とジャッジは語ったという。また、ジャッジは「以前や昨シーズンなら、高めの速球でやられていたかもしれないけれど、この調整は彼を助けることになると思う」とも明かしている。

ジョーンズは昨季、2Aサマセットと3Aスクラントン／ウィルクスバリの両チームでプレーし、マイナーリーグで35本塁打を放った。MLBパイプラインによると、2025年シーズン終了時点でヤンキースのプロスペクト4位にランクされており、将来が楽しみな選手である。（Full-Count編集部）