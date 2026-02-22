ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も登場した。演技後に日本スケート連盟公式インスタグラムに登場し、衣装の注目ポイントを解説した。

黒のラインが入った青っぽい衣装でエキシビションに登場した鍵山。ファンを大いに沸かせたが、終了後に衣装に隠されていた秘密を明かした。

「この衣装の注目ポイントはピアノの五線譜をイメージした5本のラインと、ライトによっていろんな光り方をするさまざまなストーンだったり、ここの肩のラインがつららのデザインになっているところがすごくいいです」

満面の笑みで衣装のポイントを解説する鍵山の姿にファンからは「優真くん、美しい、丁寧、上品」「なるほどです〜」「衣装の説明、いいですね 毎回みんなにやってほしいです」「いやーん、始まる前に知りたかった」「衣装の詳しい説明ありがとう」「前々から衣装素敵で気になっていたので」などと反響のコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）