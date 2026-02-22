次コレ飲みたーーーいッ！！【スタバ】そのままでもカスタムでも♡「新作ドリンク」

【スターバックス】の2月の新作ドリンクは、チョコレートがベース。今回は、見た目も味も満足できそうな「新作チョコドリンク」とマニアイチオシのカスタムをご紹介します。2/3より販売がスタートしていますが、早めに販売終了してしまうこともあるので、気になる人はすぐにチェックするのがおすすめです。

まずはそのまま。王道チョコドリンク

@bucks__bucksさんが「チョコレートオールドファッションドーナツ」と一緒に味わったのは「スイートミルクチョコレート」。「デザート感覚」「甘めのビバレッジ」と紹介しています。ベースは、カカオの香ばしさやコクを感じられるクリームカカオ。そこにホワイトチョコ風味のシロップやミルクなどを重ねています。スイーツ代わりに飲んでも満足できそう。

カスタマイズもおすすめ

@j.u_u.n__starbucksさんが「超スイート」「飲むミルキーチョコレート」と紹介するカスタムをご紹介。「スイートミルクチョコレート」をベースに「ライトシロップ」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」「チョコレートソース追加」をしたホイップもりもりのドリンク。「シロップ少なめにしたけど、抜いても甘い」とのことなので、シロップやチョコソースの有無で甘さを調整するのもいいかも。カスタマイズしても写真映えしそうなビジュアルです。

