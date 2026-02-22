◆オープン戦 広島７―１日本ハム（２２日・名護）

日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２２日、チームオープン戦初戦の広島戦（名護）で今季初めて実戦登板し、１回無安打１奪三振無失点。今キャンプで臨時コーチを務めた山本昌氏（６０）から助言を受けた通常とは異なる握りの変則チェンジアップに手応え。新庄監督が「シュクリュー」と命名した武器とともに、ＮＰＢ歴代４位・９００登板を誇る鉄腕がプロ１９年目を最高の形でスタートさせた。

左拳を握り白い歯を見せた。宮西は７回２死、右打席に入った広島のドラ１・平川をチャンジアップで空振り三振に斬り、１回をパーフェクト投球。今季初の実戦登板を終え、「今日はやりたいことが全部できた。結果も出たしよかったかなと思います」と充実の表情を見せた。

レジェンドの教えを体現した。今キャンプでは、臨時コーチを務めた山本昌氏からスクリューの握りを伝授された。平川を三振に斬ったチェンジアップは教えを自分なりにアレンジしたもので、「握りは昌さんの複合系。助言を使えたところは手応えとしてありますね」と、シュート成分の強い進化した決め球に納得の笑顔を見せた。

投球術でも発見があった。山本氏からカウントが不利な状況での投球に関して、「ゾーンを上げようとすると手だけが上がっちゃうから肘も上げる」と助言を得た。この日の先頭・辰見にはカウント３―０からスライダーで見逃しストライクを奪い、続く１３８キロ直球で中飛に仕留めた。「本来だったら自信がなかったんですけど、それを試したら思ったところに（ボールが）いくようになっている。本当にいい引き出しをいただいたなと思ってます」。中継ぎ一筋の左腕にとって、先発で５０歳まで投げ続けたレジェンドの言葉は目からうろこだった。

新庄監督は、「腕の振りがいいから（打者も）振る」とチャンジアップを高評価。山本氏の教えの成果に得意げに「感覚的にはシュートとスクリューの間？シュクリュー？」と、新庄節で新たな魔球を命名した。「コンデション的にはすごくいい。常に進化」と宮西。通算９００登板の鉄腕が熟練の投球にさらに磨きをかける。（川上 晴輝）