【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季五輪は２２日、最終日の競技が行われた。

日本選手団は２１日までに金５、銀７、銅１２のメダル計２４個を獲得。１９５６年コルティナダンペッツォ大会でアルペンスキーの猪谷千春が冬季大会では日本人初のメダルとなる銀を獲得してから、通算のメダル数は節目の１００個に達した。２０３０年の次回大会はフランス・アルプス地方で開催される。

大会中、全力で戦ったアスリートたちは、達成感や覚悟、周囲への感謝など、様々にこみ上げる思いを語った。

スキージャンプ男子個人ノーマルヒル・二階堂蓮「緊張よりも、どんなジャンプができるんだろうというワクワクが勝った」

スピードスケート女子・高木美帆「（１０００メートルでの銅メダルに）この色が今の私の実力なんだと思ったときに、悔しさがわき上がってきた」

スノーボード男子スロープスタイル・長谷川帝勝（たいが）「（父と母に）自分の生き生きとした滑りを見せたいと思っていた。いい親孝行ができた」

フィギュアスケート男子・鍵山優真「（自身は銀メダル、同学年の佐藤駿が銅メダルで）一緒に戦ってきた仲間が一緒にメダルを取れるのは感慨深い。僕ももっと頑張らないとっていう気持ちになった」

スキー男子デュアルモーグル・堀島行真「目指している金メダルは４年後に持ち越し。これからの４年間を自分の足で歩み、この舞台に戻ってきたい」