ＪＲ九州は２２日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」ソフトバンク−日本が行われる２３日に臨時列車を４便追加すると発表した。

３月のＷＢＣに向け、今年初戦となった２２日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」ソフトバンク−日本には、２万９７０２人の観衆が集結。アドバイザーを勤めるパドレス・ダルビッシュ有投手の人気に加え、ロッキーズ・菅野智之投手とエンゼルス・菊池雄星投手の合流もあって、キャンプ地のひなた宮崎県総合運動公園はこれまで以上に活気づいた。

ＷＢＣ連覇へ２２日の試合で大量１３得点を挙げて好発進した侍ジャパンを一目見ようと、祝日の２３日も多くの来場者が見込まれる。ＪＲ九州では、１４日から始まった侍ジャパン宮崎合宿に合わせて１日１３便の臨時列車を運行してきたが、２２日の混雑を受けて急きょ対応したようだ。１７時以降、球場最寄りとなる木花駅発の列車を４便増発する。

宮崎合宿は２４日までだが、その後にはドジャース・大谷翔平投手や山本由伸投手、カブス・鈴木誠也外野手らの合流が予定されており、いっそうの盛り上がりを見せることは必至だ。世界一に輝いた２０２３年大会から３年。宮崎の地から再びフィーバーが起きようとしている。