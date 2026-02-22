2月22日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。2月22日（日）に東京競馬場で行われた今年最初のG1・フェブラリーステークスの予想結果を報告した。

前日に公開された動画では、本命にコスタノヴァ、対抗にダブルハートボンドを指名。3連単フォーメーションの買い目を提示していたが、ほぼ読み通りの決着となった。レース後に更新された動画では、「ほらなっ！すごいね、悪いけど。めっちゃ久しぶりちゃう？こういう動画撮るの」と満面の笑みで的中を報告。

コスタノヴァについては「相性いいね。俺のとこ来い」と冗談交じりに語り、自身が本命に据えた際はこれで2戦2勝と抜群の相性を誇ることを強調した。東京大賞典やサウジを含めG1での連敗が続いていたが、今回の的中でその流れを断ち切り、「G1は8連敗で止まった」と安堵の様子。今年のG1戦線へ向けて勢いのつく的中となった。

動画を見た視聴者からは、「おめでとうございました」「普段に増してニッコニコで草」、「呪いがかかって絶対出遅れると思った」、「マイ億くんの本命を外すことを一旦やめます」と様々なコメントが投稿されていた。